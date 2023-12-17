مطار الشارقة يحتفي بمسافري البحرين  

المصدر: الشارقة - البيان

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شارك الموظفون في مطار الشارقة، باستقبال المسافرين البحرينيين للترحيب بهم وتهنئتهم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة، واتخذوا من العيد الوطني البحريني فرصة للتعبير عن قوة الروابط الوطنية مع الشعب البحريني.

وتميزت المبادرة، بأجواء من الفرح وتقديم الضيافة والورود للمسافرين، الذين عبروا بدورهم عن سعادتهم بمبادرات مطار الشارقة المستمرة التي تعبر عن متانة الأواصر الأخوية بين البلدين والاهتمام الدائم بالمسافرين، سواء من ناحية الخدمات الرائدة أم تجربة السفر المميزة.

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