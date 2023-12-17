صقر غباش يهنئ البحرين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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هنأ معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مملكة البحرين الشقيقة قيادة وشعباً، بذكرى اليوم الوطني، متمنياً لشعب البحرين كل تقدم ورفاهية وازدهار تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين.

وقال معالي صقر غباش في برقيتي تهنئة بعثهما إلى أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، وعلي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لمملكة البحرين، أن علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي وبين مجلسي النواب والشورى، هي تجسيد حقيقي للعلاقات الأخوية الصادقة التي تربط بين قيادتي وشعبي بلدينا التي تمتد جذورها لعقود طويلة من الزمن، وهي تمثل في الوقت نفسه أحد الروافد الأساسية لتحقيق مبادئ العمل الخليجي المشترك. وأضاف معاليه: يطيب لي أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أن أبعث لمعاليكم ولأعضاء مجلسكم الموقر بخالص تحياتنا الأخوية، مقرونة بأصدق عبارات التهنئة والمباركة لمملكة البحرين الشقيقة قيادة وشعباً بمناسبة يومها الوطني.

وأكد معاليه بهذه المناسبة الجليلة، أن علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلسي النواب والشورى في مملكة البحرين الشقيقة، تمثل تجسيداً حقيقياً للعلاقات الأخوية الصادقة بين قيادتي وشعبي البلدين، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين قيادة وشعباً وأن يديم عليها نعمة الأمن والازدهار وأن يعيد هذه المناسبة وقد حققت المملكة ما تصبو إليه من إنجازات في مختلف المجالات.

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