محمد بن زايد: علاقات الإمارات والبحرين أخوية وتاريخية

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه الملك حمد بن عيسى، ملك مملكة البحرين الشقيقة، وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «X»: «أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى، وأهلنا في مملكة البحرين، بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً للمملكة مزيداً من التقدم والازدهار، علاقات الإمارات والبحرين أخوية وتاريخية، ونواصل العمل معاً، من أجل كل ما يحقق مستقبلاً أفضل للبلدين والشعبين الشقيقين».

ودوّن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «X»: «نهنئ جلالة الملك حمد بن عيسى، والأشقاء في البحرين، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.. داعين الله تعالى أن يديم عليهم مسيرة الخير والازدهار.. الإمارات والبحرين تجمعهما علاقات أخوية راسخة، ويعملان معاً من أجل مستقبل أفضل لشعبيهما الشقيقين».

برقيات

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة، إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.

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