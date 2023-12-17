فاطمة بنت مبارك تهنئ قرينة ملك البحرين باليوم الوطني للمملكة

المصدر: أبوظبي ـ وام

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بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رسالة تهنئة إلى قرينة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة: «يطيب لي أن أتقدم لسموكم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ52 لمملكة البحرين الشقيقة، التي يسعدنا أن نحتفي معها بمسيرتها الرائدة التي قدمت خلالها نموذجاً يُحتذى به في التميز والإبداع والتنمية، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نعرب عن فخرنا بتميز العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قيادة وحكومة وشعباً، والتي تشهد نمواً وتطوراً بفضل الرؤى المشتركة للقيادتين الرشيدتين في بلدينا الشقيقين، وسعيهم الدائم والمستمر لتعزيز سبل التعاون المثمر في المجالات كافة لخدمة شعبينا الشقيقين، في هذه الذكرى الغالية نسأل الله أن يديم على صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعلى سموكم الصحة والسعادة، وأن يمن على شعبكم الكريم بمزيد من التقدم والازدهار وعلى المملكة الشقيقة الأمن والأمان والرخاء».

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