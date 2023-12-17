«إقامة دبي» تحتفي باليوم الوطني البحريني بشعار «البحرين قلب وعين»

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، المسافرين البحرينيين القادمين من مملكة البحرين، بختم جوازاتهم بشعار يحمل كلمات «البحرين قلب وعين»، وبإضاءة البوابات الذكية بألوان العلم البحريني، وذلك احتفالاً باليوم الوطني لمملكة البحرين، الذي تحتفي به المملكة يوم 16 ديسمبر من كل عام.

ويأتي احتفال إقامة دبي بهذه المناسبة الوطنية لمملكة البحرين الشقيقة، التزاماً منها بمشاركة الشعب البحريني أفراحه بهذه المناسبة الغالية، بما يُجسد التضامن والتقارب بين البلدين الشقيقين، حيث استقبل موظفو الخط الأمامي المسافرين البحرينيين بشالات كتب عليها «البحرين قلب وعين»، وقاموا بتوزيع الهدايا عليهم، كما تفاجأ المسافرون القادمون عبر مطارات دبي، بألوان العلم البحريني تُزين البوابات الذكية، تعبيراً عن الفرحة بهذه المناسبة الوطنية.

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وأعرب الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال، الذي يُسهم في تعزيز الروابط الثقافية والتاريخية بين دولة الإمارات العربية ومملكة البحرين الشقيقة، مُشيراً إلى أن هذه المبادرة تعكس التزام إمارة دبي بتعزيز العلاقات الثنائية الأخوية بين الشعبين الشقيقين، وترسيخ العلاقات الوثيقة والمتميزة بين الدولتين على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي، وبما يعكس التراث الثقافي المشترك الذي يجمع بينهما.

وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت ولا تزال الوجهة الأمثل للعائلات من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الزوار من مختلف دول العالم، لقضاء العطلات، لاسيما خلال فترة الشتاء، التي تنشط فيها الفعاليات والمهرجانات، التي تُقدم من خلالها لزوارها الكثير من الخيارات والتجارب، بما تزخر به من معالم سياحية، ومناطق جذب ووجهات ترفيهية وعروض مذهلة.

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