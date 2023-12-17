قائد شرطة عجمان يكرم موظفة حازت الماجستير

المصدر: عجمان - البيان

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كرم اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، الرقيب شيخة محمد الظاهري بعد إتمامها رسالة الماجستير في علم الاجتماع من جامعة عجمان.

وهنأ قائد عام شرطة عجمان الرقيب شيخة محمد الظاهري من مركز شرطة النعيمية الشامل لحصولها على درجة الماجستير في علم الاجتماع من كلية الإنسانيات والعلوم بعنوان «درجة وعي الشباب الجامعي بأبعاد التنمية المستدامة».

وأشاد بالإنجاز الذي حققته الرقيب شيخة الظاهري، والذي يعتبر مفخرة لشرطة عجمان بتميز أحد منتسبيها، مؤكداً أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات منتسبي شرطة عجمان.

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