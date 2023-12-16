الإمارات.. طقس صحو إلى غائم جزئياً غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئي أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الساحلية خاصة الغربية، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.. الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:06 والمد الثاني عند الساعة 05:43 والجزر الأول عند الساعة 08:55 والجزر الثاني عند الساعة 22:37.

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:03 والمد الثاني عند الساعة 01:27 والجزر الأول عند الساعة 18:39 والجزر الثاني عند الساعة 07:48.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 19 70 35

دبي 28 20 60 30

الشارقة 28 15 55 35

عجمان 27 19 50 30

أم القيوين 27 15 60 30

رأس الخيمة 28 15 65 30

الفجيرة 26 21 55 35

العـين 28 16 50 15

ليوا 27 17 85 30

الرويس 27 18 90 40

السلع 23 18 90 60

دلـمـا 24 19 80 50

طنب الكبرى 25 23 60 40

طنب الصغرى 25 23 60 40

أبو موسى 24 23 60 35.

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