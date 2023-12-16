"براند دبي" تطلق مسابقة لأجمل صورة ومقطع فيديو ضمن فعاليات مهرجان شتانا في حتا بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد الدولية

المصدر: البيان

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أعلن "براند دبي" الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن إطلاق مسابقة أجمل صورة ومقطع فيديو "ريل" في حتا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان شتانا في حتا، الذي ينظمه براند دبي للمرة الأولى بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم ، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وبالتعاون مع اللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا.

وتأتي المسابقة لتشجيع زوار المهرجان على توثيق اللحظات السعيدة برفقة العائلة، والأماكن والأنشطة والمعالم السياحية الفريدة في منطقة حتا التابعة لدبي كونها واحدة من أكثر الوجهات زيارة في العالم.

جماليات منطقة حتا

وبهذه المناسبة أعرب علي بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي: "عن تقديره لتزايد الثقة المجتمعية والاعتماد على المواد البصرية في جميع المجالات.

وقال: "سعداء بشراكتنا مع "براند دبي" الذراع الابداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، لإطلاق مسابقة أجمل صورة و فيديو في حتا، للتأكيد على أهمية الفرصة التي تتيح للجميع تسخير قوة سرد القصص المرئية لإحداث تغيير إيجابي، مع التركيز على جماليات منطقة حتا وتراثها وتاريخها الضارب في القدم".

وأضاف بن ثالث: "تجاربنا السابقة و شراكاتنا مع مختلف الجهات اثبتت ان مثل هذه الفعاليات والمسابقات تعود بالنفع على جميع الاطراف، فالمصور يحصل على فرصة فوز وفرصة ظهور والجهة الراعية يصبح لديها رصيد من الأصول البصرية ونحن في هيبا نحقق الغاية السامية لراعي الجائزة وهي تعزيز دور الصناعة البصرية وتوفير جميع الخدمات والوسائل لنموها وتصورها."

توثيق اللحظات السعيدة

بدورها قالت شيماء السويدي، مديرة براند دبي: "نحن سعداء بتعاوننا مع جائزة "حمدان بن محمد الدولية للتصوير (HIPA) "، لتسليط الضوء على جماليات منطقة حتا، وإبراز مقوماتها الطبيعية ومختلف الانشطة والفعاليات المقامة في المنطقة ضمن "مهرجان شتانا في حتا".

وقالت السويدي: "المسابقة تقدم فرصة مميزة للمحترفين والهواه للمنافسة الفوتوغرافية في توثيق هذه الجوانب بعدساتهم الإبداعية، مما يوفر منصة تلتقي فيها فنون زوار المهرجان لرواية قصصهم اثناء زيارة فعاليات حتا، مع التأكيد على الدور المحوري لقدرات الصورة في الحفاظ على هذه اللحظات الجميلة وتخليدها". موكدة بأن المسابقة ستبقى متاحة امام زوار المهرجان حتى 31 ديسمبر الجاري، مع انتهاء فعاليات شتانا في حتا، وسيحصل الفائزين على جوائز مادية لأجمل صورة فائزة واجمل مقطع فيديو ريل فائز.

شروط المسابقة

الترشح للمسابقة متاح امام جميع الفئات، وللراغبين بالفوز عليهم أولاً التقاط صورة وفيديو ومن ثم تحميله على حساب انستجرام الخاص بالمتسابق، مع الحرص أولاً على متابعة حساب @HIPAAE وحساب @BrandDubai ومن ثم استخدام #Hattafestival_HIPA للاشارة الى حساب "هيبا" وبراند دبي على انستجرام.

ويمكن للمتسابق إرسال أي عدد من الصور، اما فيما يتعلق بمسابقة اجمل فيديو، فيجب أن تكون مدة الفيديو "الريل" بين 30 و 60 ثانية، كما يمكن للمتسابقين مشاركة فيديو أو صورة سابقة على حساباتهم من جديد مع استخدام الهاشتاق أعلاه.

فعاليات يومية

جدير بالذكر ان مهرجان شتانا في حتا يفتح ابوابة طوال أيام الأسبوع من الساعة 3 عصراً وحتى 9 مساءً، وأيام العطلات الأسبوعية (السبت والأحد) من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً، ويمكن لزوار المهرجان الاستمتاع بمجموعة كبيرة من العروض التقليدية، وعروض الأضواء الساحرة، ولاستمتاع بأشهى المأكولات الإماراتية بين جبال حتّا، ومعالمها التاريخية والأثرية، إلى جانب عشرات الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية.

حملة وجهات دبي

#وجهات_دبي هي حملة أطلقها مجلس دبي للإعلام بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم ، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في دبي وبمشاركة المجتمع الإبداعي في الإمارة. وتنطلق في موسمها الشتوي الجديد بتنظيم براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، لتقدم للمواطنين والمقيمين والزوار معلومات تمكنهم من بدء عطلة شتوية فريدة في دبي، حيث تسعى حملة إلى التعريف بمناطق الجذب المهمة في الإمارة، وما تشمله من فعاليات وأنشطة خلال موسم الشتاء، بهدف إطلاع مجتمع دبي والزوار من داخل الدولة وخارجها على مختلف الأماكن والوجهات التي يمكن زيارتها خلال الأشهر المقبلة. ويتيح الموسم الحالي من وجهات دبي، فرصة للتعرف على أفضل التجارب والوجهات السياحية والترفيهية في دبي خلال فصل الشتاء.

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