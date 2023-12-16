حمدان بن محمد يحضر أفراح الحربي والعامري وأفراح بن غدير وبن هندي

المصدر: البيان

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حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم (السبت) حفل الاستقبال الذي أقامه جابر عبدالله محمد الحربي، بمناسبة زفاف نجله خالد، على كريمة مبارك سعيد بن عويضان العامري، في منطقة ند الشبا بدبي.

وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنين لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

كما حضر سموه، حفل الاستقبال الذي أقامه مشعان سعيد بن غدير، بمناسبة زفاف نجله محمد، على كريمة غدير محمد بن هندي، في قلعة الرمال بدبي.

وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنين لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا السعادة والاستقرار.

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