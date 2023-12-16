محمد الهاشمي يباشر أعماله رئيساً تنفيذياً لتعاونية الاتحاد

المصدر: البيان

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باشر محمد الهاشمي مهامه وأعماله بصفته رئيساً تنفيذياً لتعاونية الاتحاد، حيث سيتولى مهمة تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الطموحة للتعاونية، مع التركيز على توسيع نطاق أعمالها والتوسع والانتشار بشكل مدروس في قطاع تجارة التجزئة بإمارة دبي وتعزيز تواجدها في أسواق الدولة والتوسع إلى أسواق جديدة ضمن خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد.

وحرص محمد الهاشمي في بداية أعماله ومهامه على القيام بالتواصل مع المساهمين والاجتماع معهم “عن بعد”، مؤكداً خلال حديثه معهم أن التعاونية رسخت مكانتها بقوة باعتبارها واحدة من أهم التعاونيات الرائدة في الدولة والمنطقة، وسيعمل بالتعاون مع إداراتها المختلفة وفريق عملها الذي يتمتع بالكفاءة والخبرة الكبيرة إلى قيادتها لآفاق جديدة من التطور والنمو، مما يمثل علامة فارقة جديدة وهامة في مسيرتها التجارية.

وقال خلال حديثه إنه موجود لخدمة الجميع، وبأن باب التعاونية سيبقى مفتوحاً لاستقبال جميع الملاحظات والمقترحات والأخذ بها بعين الاعتبار والاستفادة منها لتطوير أعمالها وعملياتها في قطاع تجارة التجزئة، لتبقى في مقدمة التعاونيات الاستهلاكية بالدولة.

وبين أن هناك أفكار كثيرة وسيبذل جهده خلال الفترة الحالية والمستقبلية لتنفيذ المبادرات والخطط التي تتمثل في استمرار التنويع ومواكبة التطورات الرقمية في عالم التجارة الإلكترونية بما يتناسب مع التطورات الحاصلة على المستوى المحلي والعالمي بهذا المجال، والنمو في أعمال التعاونية في مجالات متعددة، والاستمرار في دعم ملف التوطين الذي يعتبر على رأس أولويات التعاونية، بالإضافة إلى تعزيز أنشطة التعاونية التجارية، بما يصب بالمصلحة العامة، ويسعد المساهمين والمستهلكين.

وأشار إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون والتكامل بين مختلف الجهات والمتعاملين مع التعاونية والموردين لها لتقديم خدمات عالية الجودة للمتعاملين مع التعاونية وكافة شرائح المجتمع والمستهلكين، إضافة إلى التركيز على الاستثمار بشكل أكبر في تطوير مهارات الموظفين ودفع عجلة الابتكار واعتماد التقنيات الرقمية، لمنح التعاونية ميزة تنافسية لجذب أفضل المنتجات وإنجاز مشاريع رائدة في إمارة دبي.

وتجدر الإشارة إلى أن محمد الهاشمي يمتلك خبرة طويلة تمتد لــ 19 عاماً في مجالات التجارة والأعمال، وتم اختياره في عام 2021 للانضمام لبرنامج المنتدى الاقتصادي العالمي للشباب لدوره وإنجازاته المتميزة في قطاع الأعمال، ولديه سجل حافل بالإنجازات والخبرات العملية في إدارة العمليات التشغيلية بقطاع التجزئة، مما سيساهم في تأسيس بيئة عمل مبتكرة، ووضع السياسات التطويرية التي تؤدي إلى الارتقاء بأداء أعمال التعاونية.

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