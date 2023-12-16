محمد بن زايد: نواف الأحمد قائد حكيم أسهم في تعزيز العلاقات الإماراتية-الكويتية

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كان قائداً حكيماً قام بدور كبير في تعزيز العلاقات الإماراتية-الكويتية ودعم العمل الخليجي المشترك.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "رحم الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وخالص العزاء وعميق المواساة إلى آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق في هذا المصاب الجلل. لقد كان الراحل الكبير قائدًا حكيمًا قام بدور كبير في تعزيز العلاقات الإماراتية-الكويتية ودعم العمل الخليجي المشترك".

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