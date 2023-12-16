«طرق دبي» تعلن حظر حركة الشاحنات في بعض الطرق الداخلية لمحمية ند الشبا

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات حظر حركة الشاحنات في بعض شوارع محمية ند الشبا، على مدار الساعة، وذلك بعد التنسيق والدراسة مع القيادة العامة لشرطة دبي، وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير شارع ميدان وتحويل الدوارات إلى تقاطعات مرورية محكومة بالإشارات الضوئية.

وبدأت الهيئة تطبيق الحظر منذ بداية ديسمبر الجاري، بعد أن قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتنبيهية لحظر حركة الشاحنات في مداخل الشوارع والطرق المتفرعة من شارع الخيل وشارع ميدان، والتنسيق مع الشركات العقارية والتطويرية في المنطقة.

وأفادت هيئة الطرق والمواصلات، أن إجراءات الحظر الحديثة على حركة الشاحنات تم اتخاذها بناء على الخطط الاستراتيجية لتطوير المناطق والمحميات في إمارة دبي خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن منطقة ند الشبا تعد من المناطق التي سوف يعاد تخطيطها وتطويرها في السنوات العشر المقبلة.

وقالت الهيئة أن حظر حركة الشاحنات على الطرق يخضع لدراسات وتفاصيل هندسية وفنية عديدة، تعتمد على كثافة المركبات، واحصائيات الحوادث المرورية، وحالة التطور العمرانية على طرفي الشارع، وتوزيع حركة المركبات على الطرق البديلة القادرة على استيعاب الحركة المرورية.

ودعت الهيئة شركات التطوير في منطقة ند الشبا وسائقي المركبات الثقيلة إلى استخدام المسارات البديلة التي حددتها الهيئة لمرور حركة الشاحنات، وفي الحالات التي تضطر فيها الشاحنات إلى المرور في الشوارع المحظورة فإنه يتوجب على السائقين التقديم على تصريح تنقل المركبات الثقيلة في أوقات ومناطق الحظر في النظام المروري لإمارة دبي المرتبط بين هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي، وبحسب الشروط والإجراءات المتبعة.

وأكدت الهيئة أنها ستعمل مع شركائها في القيادة العامة لشرطة دبي، والجهات المعنية على مراقبة ومتابعة حركة الحظر على الشوارع والطرق المحظورة، وسوف تستثمر كل الطرق والوسائل الإعلامية لتعريف السائقين بمناطق الحظر الجديدة، كما ستقوم بمخالفة كل سائقي ومالكي المركبات الثقيلة الذين لا يلتزمون بتعليمات واشتراطات مرور المركبات الثقيلة في شوارع إمارة دبي.

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