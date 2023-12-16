اكتمال عقد المتأهلين إلى الدور الثاني لبطولة فزاع لليولة

المصدر: البيان

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أكمل حميد العامري، وأحمد المنصوري عقد الثمانية المتأهلين إلى الدور الثاني في الحلقة الرابعة من النسخة الـ 24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 19 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وجاءت الحلقة على إيقاع ليلة خلابة عاشت معها الجماهير في المسرح أجمل الأوقات وهي تتابع عيال البلاد وهم يقدمون أقوى المستويات في رحلة تحقيق الحلم بكأس فزاع الذهبي.

وجاء التنافس في الحلقة الرابعة التي قدمها راشد الخاصوني، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم، قوياً تألق خلالها المشاركين وسط منافسة متقاربة للغاية في تحديات البطولة.

وحقق حميد العامري من أبوظبي المركز الأول برصيد 70 علامة، ورافقه في التأهل أحمد المنصوري من دبي برصيد 50 علامة، فيما جاء بالمركز الثالث راشد بن ركاض من أم القيوين برصيد 40 علامة، وبالمركز الرابع نهيان آل علي من العين برصيد 20 نقطة.

وانضم العامري والمنصوري إلى المتأهلين من الحلقات الثلاث الأولى، وهم: عبد الله الكتبي، سعود فولاد، عبد الله الفلاحي، عبد الله آل رضا، حمد لوتاه، وعلي العزيزي.

وقالت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن توفير خيرة المدربين والمختصين للمشاركين في البطولة هو الذي ساهم في صقل مهارات اليويلة، وساعدهم في ذات الوقت في اكتشاف مواهب جديدة لديهم، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على مستوى التنافس المتقارب بين المشاركين.

وأضافت أواديسيان: تأتي سلامة اليويلة ومتابعة تحصيلهم العلمي بتفوّق في المرتبة الأولى بالنسبة لنا، ومن ثم نتابع عملنا على أن يتمتع بطل الميدان بمهارة متكاملة، تعزز من جهود غرس وتناقل الإرث الشعبي بين الأجيال، وأن يتسلح المشاركون جميعاً بهذه المهارات التي من شأنها أن تساعدهم على صعيد حياتهم الشخصية أيضاً.

جاءت الانطلاقة في الحلقة الرابعة على إيقاع العرض المميز في اليولة، وهي المسابقة التي يتولى تحكيهما خليفة بن سبعين، وفيها كسب الـ 25 علامة، كل من: حميد العامري وراشد بن ركاض.

وفي مسابقة سؤال الموروث لم يتمكن أحد من اليويلة، الإجابة على السؤال بشكل صحيح.

وفي تحدي السباحة التي تقام في مجمع حمدان الرياضي، تفوق العامري، والمنصوري ليكسب كل منهما 15 علامة.

أما في تحدي الرماية الذي يقام مباشرة على مسرح الميدان، بأسلوب الجري لالتقاط السلاح والتصويب على الأهداف، كسب الـ 15 علامة، كل من: حميد العامري وأحمد المنصوري.

وفي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه، الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، ألقى المشاركون قصيدة من كلمات الشاعر محمد بن خميس المزروعي، بعنوان " يابن خميس الطايف .. يوم من الأيام"، استطاع كل من حمد العامري وبن ركاض من الحصول على علامتها.

وفي سباق الهجن الذي أقيم على مضمار المرموم بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في نفس موقع البطولة، تفوق نهيان آل علي وأحمد المنصوري ليكسب كل منهما 20 علامة.

الإيقاع الشعبي والبندلي

حلّ الفنان ناصر المنصوري ضيفاً على الحلقة الرابعة من برنامج الميدان، وهو الذي نشأ على عشق الشلّة الإماراتية الأصيلة حيث قال: منذ الصغر وأنا أعشق الشّلة، ومع الوقت انتقلت إلى الأغنية بشكليها الشعبي والبندلي، ترعرعنا على عشق الموروث والاعتزاز به، إن تنوع التحديات التراثية في برنامج الميدان جعل منه البرنامج التراثي الأول، وكان لي الشرف أن أكون ضيفه في هذه الحلقة.

فرحة التأهل

وعن تأهله قال حميد العامري: كنت متحفزًا عند انطلاق تحدي اليولة، ولكن مع حماس وتشجيع الجمهور تمكنت من دخول أجواء المنافسة، وقدمت عرضًا جيدًا سوف أعمل على أن يكون أفضل في المرحلة المقبلة.

كما أكد المتأهل الثاني أحمد المنصوري بأن ليس هناك من خاسر في بطولة تحمل اسم كاس فزاع، كلنا هنا لنرفع اسم الوطن ونساعد في رفعته، ونعمل على حفظ تراثنا الوطني.

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