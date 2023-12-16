طحنون بن زايد يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني اليوم بمستشار الأمن الأمريكي جيك سولفان والوفد المرافق له.

وناقش الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها لخدمة مصالح البلدين المشتركة واكدوا على أهمية العمل على دعم و إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام للشعب الفلسطيني الشقيق بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المعنية.

وشدد الجانبان على ضرورة مناقشة وتطبيق كافة الفرص التي تستهدف وقفا مستداما لاطلاق النار والسماح لدخول سلس للمساعدات الإنسانية المهمة.

كما اتفق الجانبان على أن عودة المفاوضات السياسية في سبيل حل الدولتين هوالهدف المهم والأسمى لإنهاء الصراع و تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز