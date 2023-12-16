محمد بن زايد: علاقات الإمارات والبحرين أخوية وتاريخية

المصدر: البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أخيه الملك حمد بن عيسى، ملك مملكة البحرين الشقيقة، وأهلنا في مملكة البحرين، بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً للمملكة مزيداً من التقدم والازدهار.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى وأهلنا في مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً للمملكة مزيداً من التقدم والازدهار. علاقات الإمارات والبحرين أخوية وتاريخية، ونواصل العمل معاً من أجل كل ما يحقق مستقبلاً أفضل للبلدين والشعبين الشقيقين.».

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