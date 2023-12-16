«استشاري الشارقة» يشكل لجانه الدائمة للفصل التشريعي الحادي عشر

المصدر: الشارقة - وام

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ترأس معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الجلسة الأولى ضمن أعمال المجلس لدور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر والتي عقدت أمس في المجلس.

وتم في الجلسة انتخاب مراقبي المجلس بالتزكية وهما العضو عبدالله طارش الكتبي والعضو سالم محمد الراشدي وتشكيل اللجان على النحو التالي:

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى وضمت كلاً من محمد علي جابر الحمادي رئيساً للجنة وحمد عبدالوهاب القواضي مقرراً وعضوية كل من محمد صالح آل علي وخليفة محمد بو غانم وعبيد إسحاق المازمي وحمد عبدالله حامد الريامي وراشد صالح الحمادي.



وضمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية راشد عبدالله بن هويدن رئيساً وفاطمة خليفة المقرب مقرراً للجنة وعضوية كل من عامر محمد الزرعوني ونبيل بطي المهيري وعبدالله طارش الكتبي وطارق مراد ميرزا البلوشي ومحمد عبدالله البلوشي.



وضمت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام شيخة علي النقبي رئيسة للجنة والدكتور أحمد صالح النقبي مقرراً للجنة وعضوية كل من كلثم سيف الطنيجي وشيخة خلفان سالم الظنين النقبي وموزة معضد بن هويدن ويوسف محمد المزروعي ومحمد علي المناعي.



وضمت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية محمد صالح آل علي رئيساً للجنة والدكتورة هند صالح الهاجري مقررة اللجنة وعضوية كل من الدكتورة رقية راشد الزعابي وعيسى عبدالرحيم الزرعوني وعلي سالم الشامسي وأحمد سالم حميدي الكتبي وخلفان سيف المسافري أما لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة فقد ضمت جميلة محمد الفندي الشامسي رئيسة للجنة وأحمد راشد الشامسي مقرراً للجنة وعضوية كل من سلطان سعيد دلموك السويدي وماجد أحمد الدرويشي الشامسي وفاطمة محمد خصوني الكتبي وأحمد عبيد العواسية الزعابي وسالم محمد الراشدي.

وضمت لجنة الأسرة سعيد مطر بن حامد الطنيجي رئيساً للجنة وراشد غانم الشامسي مقرراً للجنة وعضوية كل من عبدالله علي البدوي الحوسني وعبدالله راشد معدن الكتبي وعبدالله سالم بن طريش الكعبي ومحمد أحمد العلوي الظهوري وحميد عبيد الحمودي.

وضمت لجنة إعداد مشروع التوصيات جاسم محمد الهناوي النقبي رئيساً والدكتور سلطان خميس الزعابي مقرراً وعضوية كل من إبراهيم محمد جمعة المنصوري وعيسى عبدالله الكلباني وسلطان علي المسافري وعبيد أحمد خصاو النقبي ومحمد علي بن سلم الكتبي.



كما شكل المجلس في ختام الجلسة اللجنة المكلفة إعداد خطاب الرد على كلمة صاحب السمو حاكم الشارقة في الافتتاح وتتألف من رئيس ومقرر كل لجنة،

وسيعقد المجلس جلسته المقبلة وهي الثانية في الـ28 من ديسمبر الجاري لمناقشة الموازنة العامة لحكومة الشارقة لسنة 2024.

وقال الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي في مستهل الجلسة: نتطلع جميعاً لخدمة وطننا العزيز وإمارتنا الغالية على هدي ما تمليه علينا مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف ومعايير الصدق مع النفس وأُسس الانتماء إلى هذا الوطن وعلى نهج قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وفي جميع المجالات التي تجعل من إمارة الشارقة قبلة المتميزين عبر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ليتمكن المواطنون من المشاركة في برامج العمل الوطنية وفق منظومة تكرس مبادئ ترتكز على سيادة القانون وقيم المساءلة والشفافية وتكافؤ الفرص ومن المشاركة الفاعلة وتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم.

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