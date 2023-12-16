المصدر: أبوظبي– صبري صقر

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شهدت العلاقات بين دولة الإمارات ومملكة البحرين تطوراً كبيراً في مختلف المجالات، وشجعت الإرادة السياسية المشتركة، والموقع الجغرافي والاستراتيجي المتميز للبلدين على بناء علاقات اقتصادية قوية، وخلق بيئة تجارية ملائمة للمستثمرين ورجال الأعمال، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والبيئة والطاقة والنقل والمواصلات، ومختلف المجالات الحيوية. ويجمع الإمارات والبحرين روابط اقتصادية قوية، تستمد مقوماتها من عوامل التقارب الجغرافي والحضاري بين البلدين، وما يجمع القيادة الرشيدة في البلدين، والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية متميزة.

تبادلات تجارية

وبلغت التبادلات التجارية الثنائية غير النفطية بين البلدين، خلال النصف الأول من عام 2023 نحو 12 مليار درهم، وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حيث بلغت واردات الإمارات من البحرين خلال النصف الأول من العام نحو 4.7 مليارات درهم، فيما بلغ حجم إعادة التصدير لنفس الفترة حوالي 4.2 مليارات درهم، بينما بلغ حجم الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى البحرين خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 2.9 مليار درهم بنمو 7.4% مقارنة مع نفس الفترة من 2022.

نقلة نوعية

وشهد التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نقلة نوعية، خلال عام 2022، حيث تجاوز 25.6 مليار درهم، وبزيادة 5.4 مليارات درهم مقارنة بعام 2020، وبنسبة نمو 27%.

وبلغت واردات الإمارات من البحرين عام 2022 نحو 9.8 مليارات درهم، فيما بلغ حجم إعادة التصدير لنفس الفترة حوالي 5.8 مليارات درهم، وسجلت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى البحرين العام الماضي نحو 9.9 مليار درهم.

مذكرات تفاهم

وتعتبر العلاقات بين الإمارات والبحرين نموذجاً للتلاحم والتكامل والترابط في مختلف المجالات؛ حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين، منها مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التجارة والاستثمار، ومذكرة بشأن التعاون والاستثمار في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كما تم إعلان دولة الإمارات كشريك لمركز خدمات الشحن البحرية– الجوية العالمي في البحرين.

وكذلك توقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل والمواصلات، ومذكرة بين شركة أدنوك وشركة تطوير للبترول في البحرين، ومذكرة بين شركة أدنوك والشركة القابضة للنفط والغاز في البحرين، ومذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين، ومذكرة للتعاون في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين دبي اللوجستية العالمية «DLW»، ووزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين.

فرص واعدة

وشجعت الأرقام المتزايدة الشركات الإماراتية والبحرينية على استكشاف المزيد من الفرص الواعدة المتاحة في أسواق البلدين، وانعكس ذلك على تنامي التجارة غير النفطية، لتصل إلى مستويات متقدمة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية، وتلبي طموحات رجال الأعمال في البلدين الشقيقين.

وتحتضن الإمارات مئات العلامات التجارية البحرينية المسجلة داخل الدولة، بالإضافة إلى وجود حوالي 41 شركة بحرينية مسجلة في الإمارات، حيث تنتشر الشركات والعلامات التجارية في 10 أنشطة اقتصادية، تشمل الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الصناعة التحويلية، الأنشطة العقارية، المعلومات والاتصالات، تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، التشييد والبناء، أنشطة خدمات الإقامة والطعام، النقل والتخزين، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي.

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