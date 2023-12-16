«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يشارك في احتفال سفارة البحرين بمعرض للصور

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في احتفالات سفارة مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ52 والاحتفاء بالذكرى الـ24 لتولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، مقاليد الحكم في المملكة، وتمثلت مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية بمعرض للصور التاريخية التي توثق مسيرة العلاقات الإماراتية البحرينية.

وقد أكدت الصور التاريخية التي ضمها المعرض عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين اللذين تربطهما أواصر الأخوة والتاريخ المشترك، وما تشهدها هذه العلاقات من ازدهار وتقدم في ظل القيادتين الحكيمتين في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.

وبهذه المناسبة قال عبدالله ماجد آل علي المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية: إن جذور العلاقات الأخوية الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة تمتد في عمق التاريخ، وقد عززها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة «طيب الله ثراه»، وتابع المسيرة على نهجهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخوه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

وأضاف: لقد حرصنا على أن يكون معرض الصور استعراضاً وتوثيقاً مهماً للعلاقات التاريخية المتينة التي تزداد ازدهاراً في وقتنا الحالي بين البلدين الشقيقين، وهو تأكيد على الدور الوطني المهم الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية الذي يوثق تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وعلاقاتها بدول العالم الشقيقة والصديقة.

وقد لاقى معرض الصور الذي نظمه الأرشيف والمكتبة الوطنية في فندق سانت ريجس الكورنيش في أبوظبي، حيث أقيم الاحتفال، إقبالاً متميزاً من كبار الزوار والمهنئين ومن جمهور المشاركين بمختلف فئاته.

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