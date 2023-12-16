القائد العام لشرطة عجمان يكرم موظفاً لحصوله على الماجستير

المصدر: عجمان - البيان

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كرم اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، الملازم الأول حمد عبيد الزعابي بعد إتمامه رسالة الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وهنأ القائد العام لشرطة عجمان، الملازم الأول حمد عبيد الزعابي مدير فرع السلائف والمواد الكيماوية بإدارة المخدرات، لحصوله على درجة الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة بعنوان «دور المجتمع المدني في تعزيز التوعية في الوقاية من المخدرات».

وأشاد بالإنجاز الذي حققه الزعابي، والذي يعد مفخرةً لشرطة عجمان في محاربة آفة المخدرات والتوعية في الوقاية منها، مؤكداً أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات منتسبي شرطة عجمان وتميزهم العلمي، ما يدعم بدوره تميز شرطة عجمان وريادتها، ومتمنياً استمراره في العطاء والتواصل في تحقيق النجاحات المشرفة.

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