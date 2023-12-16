المصدر: دبي - البيان

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أعلنت بلدية دبي عن إطلاق الموسم الثاني من فعالية «سوق الفريج» لأصحاب المشاريع الصغيرة والمنزلية من المواطنين للترويج عن منتجاتهم، حيث ستقام الفعالية على مرحلتين، الأولى في حديقة الورقاء بين 15 و31 ديسمبر الجاري، والثانية في حديقة بحيرة البرشاء بين 5 و21 يناير المقبل، بين الساعة الرابعة بعد العصر والعاشرة مساءً.

وتهدف بلدية دبي من خلال «سوق الفريج» إلى فتح قنوات تواصل تجارية للمواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة، وذلك بغرض دعمهم وتمكينهم من عرض منتجاتهم المنزلية المحلية في حدائق الأحياء الخاصة بهم والتسويق لها، بما يعزز من تواصلهم مع المجتمع كونها جزءاً من مبادرات الرفاهية، وتشجيع الشباب المواطنين على إنشاء مشاريعهم الخاصة، وعرض المنتجات الإماراتية المنزلية في الأماكن العامة.

وأكد أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي، أن البلدية تواصل جهودها في إدارة وتطوير الحدائق العامة والمرافق الترفيهية الجاذبة التي تتميز بها إمارة دبي، من خلال تنظيم مختلف أنواع الفعاليات والأنشطة التجارية والترفيهية فيها، بما يسهم في توفير أفضل مستويات الرفاهية والسعادة لسكان وزوار إمارة دبي، وجعلها أكثر جاذبية وجودة للحياة كل يوم.

وقال الزرعوني: «يحمل الموسم الثاني من فعالية «سوق الفريج» العديد من الإضافات والتسهيلات الاستثمارية للكوادر الوطنية من سكان الأحياء بهدف دعم مشاريعهم وتحفيزهم على الاستمرار بها وتنميتها، ورفع مستوى التنافسية بينهم لتقديم أفضل منتج بأقل سعر للمستهلك، إضافة إلى تعزيز الثقة في المنتجات المنزلية، خصوصاً بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول من الفعالية وما لقيته من أصداء إيجابية.

كما سيتوفر في الفعالية عدد من الأنشطة الترفيهية المصاحبة التي تناسب كل الفئات العمرية، حيث يمكن للأطفال الاستمتاع بالفعاليات المصاحبة كالملاعب، والمطاعم التي تقدم مختلف أنواع المأكولات والمشروبات.

وستقدم بلدية دبي عدداً من الامتيازات لأصحاب المشاريع منها، توفير كل التسهيلات اللوجستية في الموقع وتخصيص منصات عرض مجانية للمنتجات، حيث من المتوقع أن يصل عدد المشاريع المشاركة في السوق إلى 30 مشروعاً، جهزت البلدية لهم كل الخدمات التي تدعم أعمالهم، عبر توفير الحلول الرقمية التي تسهل على المتعاملين عملية التقديم. وحقق الموسم الأول من «سوق الفريج»، الذي أقيم في حديقة بحيرة البرشاء بين 18 و27 ديسمبر 2022، وفي حديقة الورقاء 3 بين 1 و15 يناير الماضي، أكثر من 95 ألف زائر.

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