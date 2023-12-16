إزالة 88 منحلاً مخالفاً في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

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في خطوة مشتركة تهدف إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، نظمت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة بالتعاون مع دائرة الخدمات العامة، حملة فجائية لإزالة المناحل غير القانونية في منطقة شوكة، فتمت إزالة 88 منحلاً من 4 مواقع مختلفة في المنطقة، وتمت هذه الخطوة بناءً على تقييم دقيق لتأثير المناحل غير القانونية في البيئة والمجتمع المحلي.

وأوضح الدكتور سيف الغيص المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، أن هذه الحملات تعد جزءاً من الجهود المتواصلة للحفاظ على التنوع البيولوجي ومكافحة التحديات التي قد تعترض سلامة البيئة، وقامت الجهات المعنية بتحديد المناحل غير القانونية استناداً إلى عدة معايير بيئية، إذ لا يسمح بالأنشطة العشوائية غير المرخصة والتي قد تضر بنطاق التغذية لمجاميع النحل.

وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المجتمع والحفاظ على البيئة، ونؤكد التزامنا المستمر اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات البيئية وتعزيز التوعية في صفوف المجتمع.

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