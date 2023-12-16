إطلاق الجيل الجديد لمواقف الحافلات العامة برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات الجيل الجديد لمواقف الحافلات العامة، ضمن استراتيجيتها للتنقل الأخضر، واستكمالاً لجهودها في تطوير البنية التحتية لنظام النقل الجماعي، بهدف تشجيع السكان على استخدام وسائل النقل الجماعي في تنقلاتهم اليومية، حيث تنفرد المواقف الجديدة بتصميمها المبتكر، الذي يدمج بين التصميم الداخلي والتميز في المظهر الخارجي، وتوظيف العناصر الطبيعية المستخرجة من طبيعة رأس الخيمة.

وأكد المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات أن الهيئة تضع ضمن أولوياتها الاستراتيجية تعزيز وتنفيذ مشاريع مستدامة لتطوير البنية التحتية لنظام النقل الجماعي والتنقل المستدام، مراعية فيها الاستجابة لمتطلبات الاستدامة البيئية، واحتياجات كافة المستخدمين، والانسجام مع هوية وطبيعة إمارة رأس الخيمة.

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