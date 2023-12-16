عبدالله المري يستقبل ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مامي ميزوتوري، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث، رئيسة برنامج الأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث، والوفد المرافق لها، وذلك في مبنى القيادة العامة لشرطة دبي.

وأكد معالي الفريق عبدالله المري، في اللقاء حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد جسور التواصل كافة وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في مختلف المجالات التخصصية مع الجهات المحلية والدولية كافة وضرورة التكاتف لمواجهة تحديات وأخطار التغيرات المناخية، وما تفرضه هذه التغيرات على المدن والحكومات من اتجاهات جديدة تتطلب المرونة والقدرة على الثبات، وتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية بأحدث الحلول والأدوات التكنولوجية المبتكرة.

وأكدت مامي ميزوتوري، حرص برنامج الأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث على بناء وتعزيز أواصر التعاون مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة، وتوفير شراكة متميزة في مجالات العمل المشتركة لتطوير وتعزيز علاقة الشراكة في مختلف المجالات بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.

و اصطحب معالي الفريق عبدالله خليفة المري الوفد الضيف إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، واطلعوا على منظومة العمل في المركز، إضافة إلى أحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة، إلى جانب إطلاعهم على أبرز تجهيزات المركز والإضافات الحديثة فيه مثل «الخريطة ثلاثية الأبعاد ونظام إدارة ومراقبة الدوريات» وتوزيعها على أرض الواقع بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة والتقنيات والأدوات والوسائل التي تدعم الاستجابة السريعة للبلاغات والمكالمات في أي وقت.

كما اطلع الوفد على منصة «إيفاد» التفاعلية التعليمية الذكية التي أحدثت تأثيراً فعالاً بقوة مبادراتها ومحتواها الثري، لتغدو نموذجاً ريادياً تتطلع إليه هيئات وجهات حكومية وخاصة لتأهيل الدارسين لديها.

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