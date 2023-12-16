شرطة دبي تنظم برنامجاً توعوياً حول مبادرة «التزامكم سعادة»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مبادرة «التزامكم سعادة»، برنامجاً توعوياً في الجامعة الأمريكية في دبي، بهدف التوعية بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب، التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014، بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

وأكد الملازم نابت سلطان الكتبي، خلال المحاضرة التوعوية، التي حضرها أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والطلبة في الجامعة الأمريكية، أن مبادرة «التزامكم سعادة» تستهدف تعزيز التواصل بين الأندية، والجماهير الرياضية.

كما تستهدف توحيد الجهود لإسعاد الجماهير عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي، من خلال الاستفادة المثلى من وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لنقل الرسائل الإيجابية، وثقافة النقد البناء بين جميع أطراف اللعبة، بما يعكس الوجه الحضاري للدولة في ملاعبنا الرياضية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز