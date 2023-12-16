محاكم دبي تعلن عن إطلاق «بودكاست المحاكم»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت محاكم دبي عن الانطلاق الرسمي لـ«بودكاست المحاكم»، الذي يشكل تجربة صوتية مبتكرة متاحة عبر الإنترنت، وتطبيقات الهواتف المحمولة، يمكن للمستمعين الوصول إلى هذه السلسلة من الحلقات المسجلة صوتياً، من خلال موقع الناشر وتطبيقات البودكاست، مقدماً تجربة مثيرة تتجاوز حدود المحكمة، وبداية لرحلة صوتية استثنائية، تتخذ من المحكمة منبراً لاستكشاف قضايا متنوعة وتجربة فائقة الجودة.

وقال حمد ثاني مدير إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي ورئيس فريق بودكاست المحاكم إن البرنامج سوف يقدم تجربة فريدة للمستمعين، حيث سيستضيف البرنامج شخصيات إماراتية في حوارات مثيرة في ميادين متنوعة، وإنه ليس مجرد صوت للعدالة، بل يمثل نافذة إلى عقول متألقة في الإمارات، وسوف يأخذنا في رحلة خاصة مع محادثات ممتعة وملهمة مع شخصيات لا تقتصر على موظفي محاكم دبي، بل تمتد لتشمل رواداً في مجالات متنوعة مثل الذكاء الاصطناعي وشركات الطيران، وغيرها من المجالات.

وأضاف حمد ثاني: يعزز بودكاست المحاكم التنوع والتفاعل، من خلال منصة تجمع بين أصحاب التأثير، تاركاً بصمة تعكس تقدم الإمارات وتنوعها الثقافي، ويشكل مرآة تعكس روح الابتكار والتطور في المجتمع الإماراتي، ويتيح للمستمعين التفاعل مع أفكار وآراء الشخصيات المتألقة، التي تسهم في بناء مستقبل الإمارات، من خلال تعزيز المعرفة والثقافة القانونية، ومناقشة الأبعاد الاجتماعية للظواهر القانونية، وإبراز دور الشباب في محاكم دبي، ويساعد على تعزيز المعلومات القضائية لفئة الشباب والمجتمع بشكل عام، مشيراً أن بودكاست المحاكم يستهدف جميع فئات المجتمع، بمن في ذلك موظفو محاكم دبي وطلاب القانون، وتشمل قنوات التسويق استخدام موقع محاكم دبي، والبريد الإلكتروني، وتوقيع بريد إلكتروني لجميع الموظفين، بالإضافة إلى إعلانات عبر تطبيق واتساب مجتمع محاكم دبي.

وأكد رئيس فريق بودكاست المحاكم أن البرنامج سيستضيف شخصيات إماراتية في حوارات مثيرة تمتد لمجالات متنوعة، ويسعى البودكاست إلى أن يكون ليس مجرد صوت للعدالة، وإنما نافذة مفتوحة إلى عقول متألقة في الإمارات، تعكس تنوع المجتمع الإماراتي وحبه للابتكار والتطور المستمر، كما تشكل منصة بودكاست مساحة لتفاعل المستمعين مع أفكار وآراء الشخصيات المتألقة، التي تسهم في بناء مستقبل الإمارات، ‫مؤكداً أهمية تفاعل الجمهور لتحفيز الإلهام وتطوير المحتوى، وأن تفاعله لا يقدر بثمن، وأنه ليس فقط محفزاً لنا، بل ويشكل جزءاً لا يتجزأ من مسيرتنا الإبداعية، ونسعى جاهدين لتلبية توقعاتكم، فصوتكم يلعب دوراً حيوياً في توجيه اتجاه المحتوى وجعله أكثر تلاؤماً مع تطلعاتكم واهتماماتكم. ‬‬‬

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