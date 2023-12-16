«طرق دبي» تعرف بجائزة دبي للنقل المستدام في دورتها 13

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نظمت اللجنة العليا لجائزة دبي للنقل المستدام بهيئة الطرق والمواصلات في دبي ورشاً تعريفية للترويج بجائزة دبي للنقل المستدام في دورتها الثالثة عشرة.

واستهدفت الورش كلاً من: القطاع العام، والشركات الخاصة، والقطاع الأكاديمي من الجامعات والمدارس، وقطاع الشحن والقطاع الصحي على مستوى الدولة والمنطقة.

وتسعى الهيئة من الورش التعريفية إلى تشجيع القطاعين العام والخاص والمجتمعات الأكاديمية على المشاركة في الجائزة وإبراز مبادراتها وإسهاماتها في توفير التنقّل الآمن والسهل، ودورها في تطوير منظومة أو خدمات طرق ونقل بشكل مبتكر ومستدام.

وتضمنت الورش تقديم عرض مرئي عن جائزة دبي للنقل المستدام، متضمنة رؤيتها وأهدافها، والتحديثات التي أجريت على فئات الجائزة وتوسعها لتشمل ثلاث فئات رئيسة (بدلاً من فئتين)، والتي أصبحت كالآتي: فئة المبادرات، وفئة البحث والتطوير، وفئة التكريم الخاص.

ودعت الهيئة الحضور في الورشة إلى الإسراع في التسجيل والمشاركة ضمن فئات الجائزة، عبر دخول إلى الموقع الإلكتروني للجائزة (www.rta.ae/dast)، وكذلك التواصل عبر البريد الإلكتروني: info.dast@rta.ae، أو التواصل على الرقم التالي: 8009090.

يشار إلى أن اللجنة العليا المنظمة لجائزة دبي للنقل المستدام في هيئة الطرق والمواصلات أعادت هيكلة فئات الجائزة وجوائزها في الدورة الثالثة عشرة، وهي كالآتي: فئة المبادرات وتندرج تحت هذه الفئة خمس جوائز، وهي: جائزة النقل المستدام المتميز، وجائزة المبادرات في إدارة التنقل، وجائزة المبادرات في سلامة التنقل، وجائزة المبادرات في الحفاظ على البيئة، وجائزة المبادرات المتعلقة بأصحاب الهمم، وفي الإمكان المشاركة في تلك الفئة من منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

وتضمنت الفئات فئة البحث والتطوير، وتندرج تحت هذه الفئة جائزتان وهما: جائزة أفضل بحث - مشروع طلابي، وجائزة أفضل بحث - مشروع أكاديمي، وفي الإمكان المشاركة في هذه الفئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، كما تضمنت فئة التكريم الخاص، ويندرج تحت هذه الفئة 3 جوائز، وهي: جائزة أفضل استشاري في مجال الاستدامة، وجائزة أفضل مقاول في مجال الاستدامة، وجائزة أفضل شريك في مجال الاستدامة، وتقتصر المشاركة في هذه الفئة على المشاركين من داخل دولة الإمارات. وتعد جائزة دبي للنقل المستدام تطبيقاً عملياً لاستراتيجية هيئة الطرق والمواصلات الساعية إلى تعزيز العمل برؤيتها المتمثلة في الريادة العالمية للتنقل السهل والمستدام، بما يتلاءم والتطور الحاصل في إمارة دبي في القطاعات التجارية والاقتصادية والسياحية والعقارية كافة وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.

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