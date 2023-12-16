منافسات مسابقة الظفرة للصيد بالصقور تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

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تنطلق اليوم منافسات مسابقة الظفرة للصيد بالصقور التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين ضمن فعاليات مهرجان الظفرة التراثي، وتستمر لمدة أربعة أيام بميدان مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وتتضمن المسابقة إقامة 6 أشواط منها 4 لفئة الفروخ وشوطان لفئة الجرناس، ويقام اليوم سباقا التلواح للجير شاهين فرخ لفئة العامة، والتلواح جير تبع فرخ فئة العامة، فيما تقام غداً الأحد التلواح للجير بيور فرخ فئة العامة، والجير قرموشة فرخ لفئة العامة.

ومن المقرر أن تقام بعد غدٍ منافسات التلواح للجير شاهين والجير تبع والجرناس للعامة وتم تخصيص جوائز مالية للفائزين بمجموع 930 ألف درهم، حيث يحصل بطل كل شوط من الأشواط الستة على 100 ألف درهم جائزة مالية فيما يحصل الوصيف على 25 ألف درهم، ويحصل صاحب المركز الثالث على 15 ألف درهم والرابع على 10 آلاف درهم و5 على 5 آلاف درهم.

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