109 طائرات وسفينة شحن لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة

المصدر: أبوظبي، رفح - البيان ووام

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، وذلك من خلال تسيير جسر جوي بلغ 109 طائرات لليوم الـ40، إضافة إلى سفينة شحن، تحمل إجمالي 7244 طن مساعدات إغاثية، و3 محطات تحلية مياه، من أجل تخفيف معاناة المدنيين في القطاع، والذين يواجهون ظروفاً استثنائية حرجة، وخاصة النساء والأطفال، حيث يواصل الجسر الإماراتي نقل المستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين.

طرود غذائية

وواصلت مؤسسات العمل الإنساني في الدولة تقديم الدعم الإغاثي إلى الشعب الفلسطيني ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، وذلك في إطار الاستجابة الإنسانية لدولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في القطاع. وفي هذا الصدد تم أمس توزيع 6865 طرداً غذائياً على النازحين استفاد منها 34,325 شخصاً. وتوزعت الطرود على كل من معسكر ومواصي خانيونس «1500 طرد» ونازحين من محافظة غزة «1391 طرداً» وعلى السكان المحيطين بالمستشفى الميداني الإماراتي«248 طرداً».

كما شملت لجنة المواصي غرب رفح «630 طرداً» ونازحين من محافظة الشمال «490 طرداً» ونازحين في شارع الطيران غرب رفح - لجان أحياء - «926 طرداً» ووزارة التنمية الاجتماعية «1680 طرداً» موزعة على مدارس: العقاد 350 طرداً ويبنا 250 طرداً وأسرار القبندي 700 طرد والمسمية 250 طرداً، كما جرى توزيع 130 طرداً خارج مراكز الإيواء.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أطلقت عملية الفارس الشهم 3 الإنسانية في الخامس من نوفمبر لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة وأرسلت مستشفى ميدانياً ومحطات تحلية المياه، وأكثر من 10126 طناً من المواد الغذائية والطبية والإغاثية.ويجسد التزام الإمارات قيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما أمر سموه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.

مبادرة

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، استقبلت جامعة الإمارات 33 طالباً وطالبة من أبناء قطاع غزّة للدراسة على نفقة الدولة.

وتأتي هذه المبادرة، في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات لمساندة الأشقاء الفلسطينيين في مختلف المجالات الإنسانية والإغاثية والطبية والتعليمية.

وتوجّه معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، على توجيهاته التي تأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تُقدّمه الإمارات لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما وجّه معاليه آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على متابعته لتوفير فرصة الدراسة للطلبة والطالبات القادمين من غزة، في واحدة من أرقى الجامعات في الدولة وعلى المستوى العربي.

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