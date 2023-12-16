حمدان بن زايد يستقبل وفداً من الأرشيف والمكتبة الوطنية

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وفداً من الأرشيف والمكتبة الوطنية برئاسة عبدالله ماجد آل علي المدير العام. واطلع سموه خلال اللقاء على الخطة الاستراتيجية للأرشيف والمكتبة الوطنية (2022 - 2025) بعد نقل مهام المكتبة الوطنية إليه.

وتضمنت الخطة الاهتمام باستدامة التحسين والتطوير من أجل تحقيق نتائج ريادية في مختلف المجالات والخدمات التي يستفيد منها الجمهور، وأشارت إلى أن الجهود متواصلة من أجل تجهيز المكتبة الوطنية التي ستحتفظ بالموروث الثقافي والفكري لدولة الإمارات ولكي تصبح مكتبة وطنية تضاهي أكثر المكتبات تطوراً وتقدماً في العالم من حيث شكلها ومضمونها.

تطورات

كما اطلع سموه على أبرز التطورات والوسائل المبتكرة التي تسهم في تعزيز دور الأرشيف والمكتبة الوطنية وأدائه المتميز على صعيد حفظ السجلات الحكومية والوثائق التاريخية لدولة الإمارات والمشاريع الهادفة إلى إتاحة الوثائق لمتخذي القرار والباحثين.

واستعرض الوفد أمام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مشروع الأرشيف الرقمي للخليج العربي «AGDA»، الذي تم إطلاقه بالتعاون ما بين الأرشيف والمكتبة الوطنية في الإمارات والأرشيف الوطني في المملكة المتحدة. وأصبح مشروع «AGDA » بوابة إلكترونية معتمدة لدى الطلبة والأكاديميين والباحثين في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة لما تحتويه من وثائق تاريخية أصلية متاحة على شبكة الإنترنت، ويمكن الاعتماد عليها في إعداد الأبحاث والدراسات.

واستمع سموه للتقرير المفصل الذي قدمه مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية حول تطوير مركز منطقة الظفرة الثقافي. وعبر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عن إعجابه بما يحويه الأرشيف من كتب ومواد مصورة ووثائق تاريخية ومعلومات تمثل إرثاً حضارياً وتاريخياً للمنطقة والإنسانية، معرباً عن شكره لكافة المسؤولين والقائمين عليه للجهود التي يبذلونها بهدف المحافظة على تاريخ هذا الجزء المهم من دولتنا والعالم.

وقدم وفد الأرشيف والمكتبة الوطنية لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان صورة تذكارية نادرة لسموه مع الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

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