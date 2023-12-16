«التنمية الأسرية» تستعرض خدماتها بملتقى أبوظبي الأسري الرابع

المصدر: أبوظبي - البيان

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استعرضت مؤسسة التنمية الأسرية في «ملتقى أبوظبي الأسري الرابع 2023» تحت شعار «أسرة متماسكة.. مجتمع مستدام» خدماتها كمشروع أندية بركة الدار الاجتماعية، وبطاقة بركتنا، ومجلس الحكماء، ومنصة تربية المراهقين – الأبوة الإيجابية، بالإضافة إلى مركز الاتصال للاستشارات الأسرية.

وقالت مريم مبارك الكتبي أخصائي إدارة مجالس كبار المواطنين: استعرضت مؤسسة التنمية الأسرية لزوار ملتقى أبوظبي الأسري الرابع «مشروع أندية بركة الدار»، والذي يهدف إلى تمكين كبار السن من تقبل مرحلة الشيخوخة، وإكسابهم مهارات التكيف والتوافق مع هذه المرحلة، وتعزيز آليات اندماج المسنين في الحياة الاجتماعية مع فئات عمرية مختلفة.

وقال عبدالله المازم رئيس قسم الاستشارات الأسرية في مؤسسة التنمية الأسرية: «تحرص مؤسسة التنمية الأسرية للحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها في ظل عصر يتسم بالتغيرات الاجتماعية السريعة وما يتبعها من تأثيرات تنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسرة وأفرادها».

وقالت ميثاء العامري رئيس قسم تثقيف الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية: «استعرضنا من خلال الملتقى منصة «تربية المراهقين- الأبوة الإيجابية»، وتهدف المنصة إلى تنمية المهارات الوالدية للتمكن من التعامل مع الأبناء في مرحلة المراهقة.

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