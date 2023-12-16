توصيات بتطوير منظومة الرقابة الصحية والسلامة وتعزيز الممارسات المستدامة

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أوصى خبراء ومختصون في ختام جلسات نقاشية حول الممارسات الرائدة والمستدامة في الصحة والسلامة التي نظمتها بلدية دبي على هامش اليوم الختامي لمؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، بتطوير منظومة الرقابة الصحية والسلامة من خلال استخدام وتطبيق التقنيات الحديثة ودعمها بالحصول على الاعتمادات والمواصفات العالمية لتعزيز الدور الريادي لبلدية دبي، والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات ذات المصلحة والمختصين والمراكز البحثية التخصصية.

كما طالبوا بعقد اتفاقيات شراكة وتعاون لتطوير منظومة الرقابة على جودة الهواء الداخلي في المباني المأهولة وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وتبني ممارسات مبتكرة مستدامة لقياس جودة الهواء الداخلي ورصد الملوثات بشكل آن، إضافة إلى تطوير منظومة الرقابة على أنظمة المياه والتوعية المستمرة بمخاطر بكتيريا الليجونيلا في أنظمة المياه من خلال اعتماد التكنولوجيا المتقدمة بهذا الخصوص.

ورشات ومحاضرات وكانت بلدية دبي نظمت خلال اليوم الختامي لمؤتمر دبي العالمي السابع عشر لسلامة الأغذية، عدداً من الورشات والمحاضرات والجلسات النقاشية في مجال الصحة والسلامة تحت شعار «ممارسات رائدة ومستدامة في الصحة والسلامة».

يأتي ذلك في إطار حرص البلدية على بناء منظومة مستدامة للصحة والسلامة، وتوفير الوقاية والحماية الاستباقية التي تضمن مستويات عالية من الصحة وجودة الحياة لأفراد المجتمع في إمارة دبي ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بحضور أكثر من 300 مختص في مجال الصحة والسلامة، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الصحية وشركات القطاع الخاص منها؛ هيئة الصحة بدبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومركز الإمارات العالمي للاعتماد، وهيئة البيئة – أبوظبي، ومؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية، وديلوس العالمية، ودايفرسي الخليج – الشرق الأوسط، والمعهد الدولي لإدارة المخاطر والسلامة.

منهجيات

واستعرض الخبراء والمختصون عدداً من المواضيع المتعلقة بمجالات متعددة مثل؛ تطبيق المنهجيات الفعالة المستدامة في معالجة وضمان سلامة أنظمة المياه، والاستدامة في صحة وسلامة البيئة المشيدة وخصوصاً فيما يتعلق برصد ملوثات الهواء الداخلي والتقنيات الحديثة وتنفيذ الأبحاث والدراسات ذات الصلة.

كما تم استعراض متطلبات وضوابط الصحة والسلامة المهنية لضمان بيئة عمل مستدامة ومرنة، وأهمية دمجها في برامج السلامة في مكان العمل وبيان الأثر من عدم تطبيقها في الإصابة بأعراض الاضطرابات العضلية الهيكلية المرتبطة بها، فضلاً عن التأكيد على دور القيادة في تطوير ثقافة الصحة والسلامة، والتعريف بالاستخدام الآمن للمنظفات والمطهرات في أماكن إعداد الطعام.

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