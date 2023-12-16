شراكة استراتيجية بين «دبي لإدارة الأصول» ومجموعة بيئة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دبي لإدارة الأصول»، التي تمتلك وتدير محفظة عقارية تضم 15 مجمعاً سكنياً معداً للإيجار في مختلف أنحاء دبي تحت مظلة «دبي القابضة لإدارة الأصول»، عن إبرامها أمس شراكة جديدة مع شركة «بيئة تنظيف» التابعة لمجموعة بيئة، الشركة الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط في تزويد حلول الاستدامة، بهدف توفير خدمات إدارة ومعالجة النفايات عبر المجمعات السكنية التابعة للشركة.

وقّع الاتفاقية كل من أحمد السويدي، المدير العام للمجمعات السكنية لدى دبي القابضة لإدارة الأصول، ورفائيل لوبيز، الرئيس التنفيذي لـ«بيئة تنظيف»، وبحضور مسؤولي الجانبين.

وتهدف الشراكة لتوفير خدمات جمع النفايات ونقلها والتخلص منها وإعادة تدويرها بانتظام في المجمعات السكنية ذات المواقع الاستراتيجية التابعة لـ«دبي لإدارة الأصول».

وقال أحمد السويدي: «تؤكد شراكتنا مع «بيئة تنظيف» التابعة لمجموعة بيئة على التزامنا بممارسات الاستدامة المنسجمة مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040. ولا تقتصر أهمية الإدارة الفعالة للنفايات على تعزيز جودة حياة المقيمين في مجمعاتنا السكنية فحسب، بل إنها خطوة أساسية للمساهمة في الانتقال إلى اقتصاد دائري». من جهته، قال رفائيل لوبيز: «تتكامل خبرتنا المبتكرة في إدارة النفايات مع خبرات «دبي لإدارة الأصول» التي تدير المجمعات السكنية وفقاً للمستويات العالمية من أجل تعزيز مستوى جودة حياة السكان ومستقبل أكثر استدامة».

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