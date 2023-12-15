توزيع طرود غذائية إماراتية على أكثر من 34 ألف نازح في غزة

المصدر: وام

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واصلت مؤسسات العمل الإنساني في دولة الإمارات تقديم الدعم الإغاثي إلى الشعب الفلسطيني ضمن عملية "الفارس الشهم 3 " وذلك في اطار الاستجابة الإنسانية لدولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وفي هذا الصدد تم اليوم توزيع " 6865 " طردا غذائيا على النازحين استفاد منها 34,325 شخصا.

وتوزعت الطرود على كل من * معسكر ومواصي خانيونس " 1500 طرد" و* نازحين من محافظة غزة " 1391 طردا" وعلى السكان المحيطين بالمستشفى الميداني الاماراتي" 248 طردا" .كما شملت * لجنة المواصي غرب رفح " 630 طردا" ونازحين من محافظة الشمال " 490 طردا" ونازحين في شارع الطيران غرب رفح - لجان أحياء - "926 طردا" ووزارة التنمية الاجتماعية" 1680 طردا موزعة على مدارس: العقاد 350 طردا و يبنا 250 طردا و أسرار القبندي 700 طرد والمسمية 250 طردا كما جرى توزيع 130 طردا خارج مراكز الإيواء.

وكانت دولة الامارات العربية المتحدة قد أطلقت عملية الفارس الشهم 3 الإنسانية في الخامس من نوفمبر لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة وأرسلت مستشفى ميدانيا ومحطات تحلية المياه، وأكثر من 10126 طن من المواد الغذائية والطبية والإغاثية.

ويجسد التزام الإمارات قيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الاغاثي والإنساني.



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