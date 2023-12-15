الطقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائم جزئيا ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والغربية نهاراً يصبح رطبا على بعض المناطق الداخلية الغربية ليلاً وصباح الأحد، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح: شمالية غربية – شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.. الموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:19 والمد الثاني عند الساعة 05:00 والجزر الأول عند الساعة 08:03 والجزر الثاني عند الساعة 21:57.

وفي بحر عمان الموج خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:10 والمد الثاني عند الساعة 00:46 والجزر الأول عند الساعة 17:54 والجزر الثاني عند الساعة 06:56.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 17 75 40

دبي 27 20 65 35

الشارقة 26 19 60 30

عجمان 26 21 65 40

أم القيوين 26 18 70 55

رأس الخيمة 27 16 75 40

الفجيرة 26 20 65 35

العـين 26 15 70 40

ليوا 25 15 70 45

الرويس 24 19 65 40

السلع 24 13 70 45

دلـمـا 23 20 80 40

طنب الكبرى 25 23 55 35

طنب الصغرى 25 23 55 35

أبو موسى 25 24 60 45.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز