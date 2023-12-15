خبراء عالميون يستعرضون في دبي أحدث طرق تشخيص السرطان

المصدر: وام

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استعرض خبراء عالميون خلال ورشتي عمل عقدتا اليوم أحدث طرق تشخيص مرض السرطان والأمراض الصعبة وذلك

قبيل افتتاح مؤتمر الإمارات لعلم أمراض الأنسجة والخلايا الذي تنظمه شعبة علم الأمراض في جمعية الامارات الطبية غدا بدبي .

ركزت الورشتان على التقنيات الحديثة المستخدمة حاليا في أهم المستشفيات العالمية ضمن ما يسمى بالباثولوجيا الرقمية و الباثولوجيا الجزيئية.

وأشار الدكتور حسن يوسف حطيط استشاري علم الأنسجة والخلايا في مستشفى دبي الأمين العام لشعبة علم الأمراض بجمعية الإمارات الطبية إلى مشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين في الورشتين من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط استعرضوا أهم الإنجازات في مجال تحسين و تطوير التشخيص الطبي و خاصة تشخيص السرطان و الأمراض الصعبة و المزمنة.

وأضاف أن 18 ١٨ حاضروا في الفعالية و استعرضوا التقنيات الحديثة والمستقبلية و شرح التطبيقات العملية لهذه التقنيات المستحدثة لافتا إلى أن المناقشات التي دارت خلال الورشتين تركزت حول إمكانيات المؤسسات الصحية في الدول المختلفة و قدرتها على البدء في العمل على النظم الصحية التشخيصية الجديدة والتخطيط لتأسيس أنظمة طبية حديثة مبنية على أسس علمية صلبة وتشخيصية متينة بعيدة عن احتمالات الخطأ.

ونوه الدكتور حسن يوسف حطيط إلى أن المشاركين في المؤتمر سيحصلون على 14 ساعة معتمدة من هيئة الصحة بدبي .ويشارك في مؤتمر الإمارات لعلم أمراض الأنسجة والخلايا الذي ينطلق غدا أكثر من 400 خبير وطبيب متخصص من المنطقة والعالم .

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