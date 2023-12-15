جامعة الإمارات تستقبل 33 طالباً وطالبة من أبناء غزة للدراسة على نفقة الدولة

المصدر: البيان

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بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس الوزراء – رئيس ديوان الرئاسة، استقبلت جامعة الإمارات العربية المتحدة 33 طالباً وطالبة من أبناء قطاع غزّة للدراسة على نفقة دولة الإمارات.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات لمساندة الأشقاء الفلسطينيين في مختلف المجالات الإنسانية، والإغاثية والطبية والتعليمية.

وتوجّه معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" على هذه المبادرة الكريمة التي تأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تُقدّمه الإمارات لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما وجّه معاليه آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس الوزراء – رئيس ديوان الرئاسة على توجيهاته الكريمة في توفير فرصة الدراسة للطلبة والطالبات القادمين من غزة، في واحدة من أرقى الجامعات في الدولة وعلى المستوى العربي، ومساندة هؤلاء الطلبة والطالبات وتأمين مستقبل أفضل لهم للدراسة في مختلف التخصصات العلمية والأكاديمية

وأضاف: يُسعدنا في جامعة الإمارات العربية المتحدة، أن نرحب بهؤلاء الطلاب والطالبات، ومساندتهم لتأمين مسيرة تعليمية مُتميّزة لهم ومساعدتهم في بناء مستقبلهم".

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