صقر غباش يؤكد دور «استشاري الشارقة» وجهوده في خدمة الوطن والمواطنين

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن العمل البرلماني في دولة الإمارات يسهم في مسيرة التطور الحضاري والتنمية الشاملة، التي تشهدها دولة الإمارات في كافة القطاعات، حيث تمتلك الإمارات بيئة تشريعية تواكب التقدم، الذي تشهده، وتوفر لها المناخ الملائم لوضع الدولة في المراكز المتقدمة، لافتاً إلى أن توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها تشكل الركيزة الرئيسة للارتقاء بالعمل البرلماني.

وقال معالي صقر غباش في تصريح له، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أمس، بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة: إن المجلس الاستشاري يسهم في تعزيز مشاركة المواطن الإماراتي في عملية صنع القرار، والارتقاء بالمجتمع نحو التقدم والازدهار برؤية واعية.

وأشاد معاليه باهتمام ومتابعة ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، للعمل البرلماني في الدولة، وأيضاً لجلسات المجلس الاستشاري في الشارقة وحرصه على مشاركة المواطنين، واضطلاعهم بدورهم الفعال في خدمة وطنهم وأبناء بلدهم.

وقال معاليه: إن دور الانعقاد الحالي للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يأتي في مرحلة من مراحل التطور والازدهار، التي تشهدها دولة الإمارات على جميع المستويات، وفي كافة القطاعات لمواصلة مسيرة الإنجازات خلال الخمسين عاماً المقبلة.

ولفت إلى أن المجلس الاستشاري يعزز دور المواطنين لخدمة الوطن، من خلال المشاركة الفاعلة في الحياة البرلمانية، بما يسهم في تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم لبناء حاضرهم واستشراف المستقبل، وبما يعزز من المكانة الريادية لدولة الإمارات على المستوى الدولي.

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