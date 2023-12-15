«هيئة الكهرباء» تدعو للتقديم على منح جامعتي الشارقة و«الأمريكية»

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

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دعت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، الطلبة المنتسبين لجامعة الشارقة، والجامعة الأمريكية، ممن أنجزوا متطلبات برنامج الخدمة الوطنية، أو الفئات المعفية منها، من الراغبين بالتقديم على طلب المنح الدراسية للفصل الدراسي الثاني 2023 ـ 2024، وذلك لمن استوفوا الاشتراطات، بالتسجيل، عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

وأكدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن التسجيل للمنح الدراسية سيبدأ اعتباراً من 18 ديسمبر الجاري ، وحتى 4 يناير المقبل، لافتة إلى أنه بعد عملية التسجيل، سوف يتم فرز الطلبات، والتأكد من الشروط والضوابط للمتقدمين. يأتي ذلك تمهيداً لاعتماد أسماء المقبولين والإعلان عنهم، كما أن هناك شروطاً للقبول ببرنامج المنح الدراسية، أبرزها حصول الطالب على نسبة 85 %، والتقديم عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

وأضافت الهيئة، أن برامج المنح الدراسية، تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة تكاتف جهود الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية، لتوفير أفضل الفرص التعليمية، ودعم سموه اللامحدود للطلاب والطالبات، وخاصة المتفوقين منهم.

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