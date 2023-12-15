انطلاق المخيم الكشفي العربي الـ33 في محمية المرموم بدبي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق اليوم فعاليات المخيم الكشفي العربي الـ33 التي تستضيفه الدولة لأول مرة وتنظمه جمعية كشافة الإمارات بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية، الإقليم الكشفي العربي، بمشاركة 1500 مشارك من 19 وفداً عربياً، 700 منهم من داخل الدولة، 95 % من المواطنين، بينهم 400 طالب من المدارس الحكومية، و150 مرشدة من الدولة.

وكشفت جمعية كشافة الإمارات خلال مؤتمر صحافي نظمته أمس في نادي ضباط الشرطة بدبي عن مشاركة 150 من أصحاب الهمم في المخيم الكشف العربي لأول مرة، كما تم تجهيز بيئة المخيم بشكل خاص لاستقبالهم وتلبية احتياجاتهم.

ولفتت الجمعية إلى تخصيص زيارة يومية لهؤلاء الأشخاص للاستمتاع بالأنشطة المختلفة والفعاليات التي تنظم في المخيم، وسيتم تخصيص ورش عمل من قبل أصحاب الهمم في المخيم، كما سيشارك 300 متطوع في المخيم الكشفي العربي، بواقع 150 من داخل الدولة و150 من خارجها، حيث تقدم نحو 700 متطوع من خارج الدولة و300 من داخل الدولة.

وأكدت الجمعية أن تواجد أصحاب الهمم والمتطوعين في المخيم الكشفي العربي سيثرون تجربة الجميع وسوف يمثلون إضافة قيمة لمختلف المشاركين وسيتم تعزيز التفاهم وتبادل المعرفة بين الجميع.

وقال الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمخيم، تأتي استضافة الدولة لهذا الحدث الإقليمي الهام لأول مرة، وقد ارتأت الجمعية أن يكون في إمارة دبي وتحديداً في محمية المرموم الصحراوية، وينطلق بعد أيام من انتهاء قمة التغير المناخي «كوب 28» للتأكيد على أن تعهدات دولة الإمارات بمواجهة التغير المناخي بشتى السبل والوسائل إنما هو نهج انتهجته القيادة الرشيدة وتعمل كشافة الإمارات على السير على هذا الدرب، لذا فقد اختارت شعار المخيم «الكشفية نهج الاستدامة» ومن ثم فكان من الأجدر أن يتم تنظيم هذا الحدث الإقليمي العربي في محمية المرموم الصحراوية، حيث إن حماية ورعاية المحميات الطبيعية من الأنشطة الجادة التي تعنى بها الحركة الكشفية من خلال برامج الكشفية وأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح خليل رحمة علي قائد عام المخيم، أن عدد المشاركين في المخيم بلغ 1500 مشارك يمثلون 19 دولة عربية، حيث بلغ عدد الذكور المشاركين في المخيم 1200 كشاف وقائد، إضافة إلى 300 مرشدة وقائدة، وكذلك فقد بلغ إجمالي المشاركين من دولة الإمارات العربية المتحدة 700 مشارك «ذكور وإناث» ليكونوا بذلك أكبر بعثة في تاريخ مشاركات كشافة الإمارات في المخيمات الكشفية العربي.

من جهته، قال رفعت السباعي نائب رئيس الإقليم الكشفي العربي، إن المخيم الكشفي هو التجمع الرسمي الخاص بالمنظمة الكشفية العربية لمرحلة الكشافة وفقاً لدستورها ولوائحها وقرارات المؤتمر الكشفي العربي، وتم تنظيم 32 مخيماً عربياً سابقاً، شارك فيهم 56034 كشافاً من 19 دولة عربية، ويشارك في المخيم الكشافون من سن 14 إلى 17 سنة.

من جانبها، أكدت هدى المطروشي مدير جمعية مرشدات الإمارات أن مشاركة مرشدات الإمارات التاريخية في المخيم الكشفي العربي الـ33 لأول مرة في تاريخها منذ انطلاق الحركة الإرشادية في دولة الإمارات عام 1973، وتعتبر هذه المشاركة بمثابة علامة فارقة في تاريخ مرشدات الإمارات.

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