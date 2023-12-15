الأمن السيبراني محور اهتمام بشرى البلوشي

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

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تقود الدكتورة بشرى البلوشي العديد من المبادرات الاستراتيجية المحلية والدولية بما في ذلك استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني وأجندة البحث والتطوير في الأمن الإلكتروني وسياسات الأمن السيبراني لمدينة دبي.

وتمتلك خبرة تزيد على 18 عاماً في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني وإدارة الاستراتيجيات، وقد شغلت العديد من المناصب في مؤسسات وقطاعات ومنظمات عدة داخل وخارج الدولة.

وشاركت في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية، وهي أيضاً عضو نشط في أكثر من مجلس ولجنة استشارية على الصعيدين المحلي والدولي.

وحصلت البلوشي على درجة الدكتوراه في الهندسة الإلكترونية والكهربائية ودرجة الماجستير في أمن المعلومات من جامعة خليفة، وماجستير آخر في الإدارة العامة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالتعاون مع جامعة هارفارد.

وتشمل اهتمامات الدكتورة بشرى البحثية أمن الحوسبة السحابية والأمن السيبراني والتحليل الجنائي السيبراني والتشفير.

وحصلت الدكتورة بشرى على براءة اختراع من مكتب البراءات الأمريكي في مجال أمن الحوسبة السحابية، كما كانت ضمن المساهمين الرئيسيين في براءة اختراع أخرى في مجال إدارة الذاكرة، إلى جانب إسهامها بصفة مؤلف رئيسي للتقرير الذي تم نشره مؤخراً من قبل منتدى الاقتصاد العالمي بالتعاون مع مختصين دوليين من حول العالم.

وكانت أيضاً من المساهمين الدوليين لتقرير أولويات الأجندة الرقمية لاجتماعات رؤساء دول مجموعة العشرين التي تم عرضها في الهند، وسيتم الأخذ بتلك التوصيات خلال الحوار الرقمي لاجتماعات رؤساء دول المجموعة.

وقد نالت مؤخراً جائزة أفضل إداري في الشرق الأوسط من قبل رابطة نساء الشرق الأوسط.

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