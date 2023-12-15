إماراتيون يتدربون في بريطانيا على الأمن السيبراني وتكنولوجيا الفضاء

المصدر: دبي - البيان

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بدأ أربعة مواطنين إماراتيين فترة تدريب عملي لمدة ستة أشهر بالمملكة المتحدة مع شركة «بي أيه إي سيستمز»، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا والأمن، ومن المتوقع أن يسهم ذلك التدريب في تعزيز قطاع الفضاء والإنترنت بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تم تطوير برنامج التدريب بالتعاون مع شركة مبادلة للاستثمار، بهدف دعم تطوير قدرات المهندسين الإماراتيين الشباب، من خلال توفير الخبرات العملية لهم، لتطوير مهاراتهم الفنية والهندسية في المجالات السيبرانية والفضاء.

وتم تأسيس البرنامج في عام 2015، وسيتضمن تدريبات في القطاعات الإلكترونية لأول مرة، في ضوء أهمية تمكين وتعزيز الفضاء السيبراني الآمن والقوي بالإمارات.

وسيعمل المتدربون في مرافق شركة «بي أيه إي سيستمز» بجنوب إنجلترا، حيث سيعمل المتدربون الفضائيون على التكنولوجيا، التي يمكنها التحكم بالأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، والتواصل معها وتتبعها.

كما سيعمل المتدربون السيبرانيون مع فريق استخبارات التهديدات الخاص بنا للتحقيق في أحدث التكتيكات والتقنيات المستخدمة من قبل مجرمي الإنترنت، للمساعدة في تقليل مخاطر الهجمات السيبرانية والإعلام عنها.

وقبل انطلاق المجموعة إلى المملكة المتحدة أتيحت للمتدربين الفرصة للقاء السفير البريطاني لدى دولة الإمارات العربية المتحدة إدوارد هوبارت، الذي تمنى لهم التوفيق في هذه الفرصة المثيرة للحماس.

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