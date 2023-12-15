حتا وجهة جاذبة لرياضات التحدي والمغامرة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتميز منطقة حتا بتضاريسها المتنوعة، وطبيعتها الخلابة، وضمها لمجموعة كبيرة من المرافق الترفيهية المميزة، والمنتجعات والفنادق الراقية، ما جعلها وجهة مثالية وجاذبة لمحبي رياضات التحدي والمغامرات للاستمتاع بأروع التجارب، مثل ركوب الدراجات الهوائية الجبلية، أو التجديف بقوارب «الكاياك» في سد حتا، أوالمشي في المسالك الجبلية التي تمتد بطول يصل إلى 32.6 كيلومتراً، والاستمتاع بتجربة فريدة لاستكشاف طبيعة جبال الحجر، والتجوّل بين الوديان المتعرجة الواقعة بين سفوح الجبال، والتنقل بين المساحات الرملية والصخور الحادة والهضاب والوديان، كما يُعتبر ركوب الدراجات الجبلية في حتا، التجربة الأكثر إثارة في المنطقة لعشاق المغامرة، وللباحثين عن جولات ملهمة مملوءة بالتحدي في قلب الطبيعة.

وأسهم تنوع الفعاليات الرياضية على مدار العام، في تطور السياحة الرياضية في منطقة حتّا خلال السنوات الأخيرة، وتعزيز مكانتها كوجهة مثالية لسباقات التحدي، حيث أصبح هذا النوع من الرياضات من المقومات الرئيسة المساهمة في تطور الوجهات السياحية، ومن المحاور الرئيسة التي تركز عليها العديد من المدن، لتقديم نفسها كوجهة سياحية عالمية مميزة، والترويج للتضاريس الطبيعية التي تزخر بها، والتي تغري محبي رياضات التحدي، والزوار بشكل عام، لخوض تجارب سياحية ممتعة وشيقة.

ويحرص مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع الجهات المنظمة على إقامة العديد من الفعاليات الرياضية المحلية والعالمية ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز مكانة حتا كوجهة نموذجية لسياحة المغامرات وبطولات التحدي، وفي إطار الخطة التنموية الشاملة لتطوير المنطقة بشكل عام، وتعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية ورياضية نموذجية، في ضوء ما تمتلكه من مقومات تجمع بين عناصر جمال البيئة الطبيعية، من جبال وسهول وأجواء خلوية رائعة، وذلك في إطار رؤية شاملة، لترسيخ مكانة دبي، كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم، إلى جانب الاستفادة من التنوع الجغرافي والبيئة الجبلية التي تتميز بها منطقة حتا، ما يسهم في تحقيق نجاح أكبر لهذه الفعاليات الرياضية التي تستقطب العديد من المشاركين من داخل الدولة وخارجها.

ويعد «سباق سبارتن»، الذي أقيم في منطقة حتا 25 و26 نوفمبر الماضي، واحداً من أصعب سباقات التحمل في العالم، وأبرزها ضمن رياضات التحدي، إذ يحظى بمشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، وتضمّن ثلاثة سباقات، هي فئة نصف ماراثون المحترفين لمسافة 21 كم، وفئة السوبر لمسافة 10 كم، وفئة السبرنت لمسافة 5 كم، وفئة الأطفال، ما يجعله فعالية رياضية متنوعة، وتحدياً حقيقياً لجميع المشاركين. واحتضنت منطقة حتا 10 فعاليات رياضية مختلفة في الفترة الأخيرة، سجلت مشاركة أكثر من 11 ألف متسابق ومتسابقة، يتقدمها «سباق سبارتن»، الذي سجل مشاركة ما يقرب من 5000 رياضي.

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