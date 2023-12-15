شرطة دبي تستقبل وفد جمعية الرؤساء التنفيذيين الشباب

المصدر: دبي - البيان

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استقبل العميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، وفداً من أعضاء جمعية الرؤساء التنفيذيين الشباب YPO، والذي يمثلها عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين من مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية والدولية، وذلك في متحف شرطة دبي، بهدف الاطلاع على الخدمات المقدَّمة من شرطة دبي للجمهور في مختلف المجالات.

ورحّب العميد المنصوري بالوفد الضيف، الذي ضم 25 مديراً تنفيذياً من مختلف القطاعات الاقتصادية التي تعمل في إمارة دبي، مؤكداً حرص شرطة دبي على توطيد علاقات التعاون مع كافّة الشركاء، لما في ذلك من مساهمة كبيرة، تخدم وتحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.

وقدّم العميد الدكتور المنصوري، شرحاً للوفد الضيف، عن مراحل تطور شرطة دبي منذ تأسيسها حتى الوقت الحالي، وما توصلت إليه من فكر متطور، وطرق عمل حديثة تواكب العصر، كما حدثهم عن الهدف من إنشاء المتحف، الذي يتمثل في إبراز التراث الحضاري، والوجه المشرق لشرطة دبي، والمحافظة على هذا التراث من الاندثار، وتوثيق ما أنجزه السابقون من أفراد القوة، ونشر الثقافة الشرطية في مختلف فئات المجتمع.

واستمع الوفد إلى شرح عن الخدمات التي يوفرها مركز الشرطة الذكي، الذي يقدم 27 خدمة رئيسة من الخدمات الجنائية، والمرورية، والمجتمعية، وطرق تقديم طلبات الحصول على تصاريح بسهولة ويسر شديدين، من دون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز الشرطة التقليدية.

واطلع الوفد على آلية تسجيل بلاغ جنائي من دون الحاجة إلى مقابلة موظفين، والتواصل المباشر عبر الفيديو مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدّة، إلى جانب اطلاعه على عدد من الدوريات الشرطية القديمة والحديثة، وكذلك الدراجات المُستخدمة في شرطة دبي.

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