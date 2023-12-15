«برواز دبي» يدخل غينيس بأطول درابزين بلغة بريل

المصدر: دبي - البيان

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سجلت بلدية دبي رقماً قياسياً عالمياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأطول درابزين بلغة بريل في العالم ضمن برواز دبي، أحد أبرز مرافق الإمارة، ويبلغ طول الدرابزين 319 متراً و11 سنتيمتراً على امتداد البرواز، وبذلك تكون البلدية قد حققت أول رقم قياسي يُعنى بتأهيل المرافق لأصحاب الهمم.

ويُعد الإنجاز الجديد الذي حققته البلدية جزءاً من جهودها وقيمها وخططها لتطوير خدمات استباقية ومتكاملة تفوق توقعات المتعاملين وتحقق سعادتهم، وتمكين أصحاب الهمم، وتوفير كافة التسهيلات والإجراءات التي تسهل حياتهم وتعزز اندماجهم في المجتمع، بما يرسخ رؤية ومستهدفات إمارة دبي في أن تكون مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، الالتزام بتوفير كافة متطلبات واحتياجات أصحاب الهمم، والخدمات التي تعزز من مستويات تمكينهم ودمجهم في المجتمع، كجزء من مبادراتها الاستراتيجية ومسؤوليتها المجتمعية تجاههم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كل مقومات الحياة الكريمة لأصحاب الهمم وتعزيز جودة حياتهم.

وقال الهاجري: «وضعت بلدية دبي منذ 2019، خططاً لتهيئة كافة المباني والمراكز الخدمية التابعة للبلدية، حيث أنجزت تهيئة 125 مبنى حتى الآن وفقاً لكود دبي للبيئة المؤهلة «فئة أصحاب الهمم»، كما أضافت ختم المباني الصديقة لأصحاب الهمم «وصول» على رخص وشهادات الإنجاز، والذي يوثق استيفاء المباني للمعايير الصديقة لهذه الفئة، كشرط أساسي لإصدار الرخص واعتمادها». وتعمل بلدية دبي ضمن خطة ومعايير قياسية معتمدة لتأهيل كافة مبانيها ومرافقها لمطابقة معايير كود دبي للبناء، ضمن أفضل الممارسات العالمية لتكون ملائمة لأصحاب الهمم من الفئات.

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