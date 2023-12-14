سلطان بن أحمد يفتتح مهرجان فعاليات الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

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افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مساء اليوم، النسخة الثالثة من مهرجان فعاليات الشارقة، الذي يقام بتنظيم من موقع فعاليات الشارقة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تحت شعار «تشرق بفعاليتها» في الفترة من 14 لغاية 17 ديسمبر الجاري، وذلك في مسرح المجاز.

وقام سموه فور وصوله بالضغط على زر الافتتاح إيذاناً ببدء العرض الافتتاحي وألعاب الليزر، ليتجول سموه بعدها في أروقة المهرجان الذي يستضيف 30 مؤسسة وهيئة حكومية وشبه حكومية وخاصة بالشارقة، تقدم برنامجاً حافلاً من الفعاليات والأنشطة التي تستقطب الأطفال والكبار.

وتعرف سموه على ما تحويه الأجنحة التي تبرز المقومات السياحية وتمكن الزوار من خوض تجارب تفاعلية من المغامرة والتشويق.

وعرج سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام على المنصات التفاعلية في المهرجان، والتي تعرض عدداً من الأنشطة وورش العمل المجانية لزوار المهرجان بأسلوب ترفيهي، لتكون حلقة وصلهم مع الجمهور لبث رسائلهم الاجتماعية التي تعزز من ثقافة المجتمع ودوره في ازدهار الإمارة، وتدعم معارفهم في أساليب وآليات تستهدف مختلف الفئات والأعمار من الجمهور وتجمع بين الفائدة والترفيه.

برامج

واستمع سموه لشرح كامل عن أبرز البرامج المنوعة المقدمة لزوار المهرجان، والتي تجمع بين الفعاليات الثقافية والمعرفية والتوعوية وورش العمل وعروض الليزر وفقرات «سبيس تون» والطهي المباشر والأنشطة الرياضية والفقرات التراثية والشعبية، فضلاً عن تخصيص مساحات لألعاب الأطفال وعربات الطعام.

ويستقبل المهرجان زواره في الفترة المسائية على مدار أربعة أيام، ويشهد مشاركة إنسانية قيّمة من جمعية الشارقة الخيرية تتمثل في حملة المساعدات لأهل غزة في فلسطين، حيث سيتم تخصيص 100 صندوق في أرجاء المهرجان لجمع التبرعات من الزوار.

حضر الافتتاح بجانب سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام، كل من: الشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وعبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وهنا سيف السويدي رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والمهندس حمد جمعة الشامسي رئيس دائرة التخطيط والمساحة، والدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، وعدد من كبار المسؤولين مديري عموم الدوائر والهيئات الحكومية.

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