القنصل العام الكويتي في دبي يزور "البيان"

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد ــ تصوير: سالم خميس

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زار سعادة السفير علي سالم الذايدي القنصل العام لدولة الكويت الشقيقة صحيفة «البيان»، للاطلاع على تجربة الصحيفة ودورها في إثراء المشهد الإعلامي محلياً وعربياً.

وكان في استقبال القنصل الكويتي، سعود محمد الدربي، رئيس مركز الأخبار والنشر، رئيس تحرير صحيفة "البيان" في «دبي للإعلام»، وطالب شاهين مدير التحرير للشؤون المحلية، وأحمد الحوري مدير التحرير للشؤون الرياضية، وإبراهيم الحساوي مدير التحرير للشؤون الفنية، وآمنة البنا مديرة تحرير الإعلام الرقمي، وفريق عمل الصحيفة.

وثمّن القنصل الكويتي دور الإعلام الإماراتي في توثيق عرى الأخوة بين الأشقاء العرب واهتمامه المتميز بتسليط الضوء على القضايا التي تهم القارئ العربي وترتقي بآفاقه المعرفية ووعيه على جميع المستويات.

واستمع الذايدي إلى شرح حول منصات الصحيفة الرقمية والورقية، والتكامل النوعي بين هذه المنصات بما يضمن الارتقاء بالرسالة الإعلامية، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون الإعلامي بين الصحيفة والقنصلية الكويتية بما يحقق الرؤية الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين الشقيقين، مشدداً على عمق العلاقة التاريخية التي تجمع دولتي الإمارات و الكويت وشعبيهما والتي تتجاوز أكثر من 6 عقود، مشيراً إلى أنها مثال يحتذى به في العلاقات الدولية.

من جهته، أعرب سعود محمد الدربي عن ترحيبه بالزيارة، ودورها في تعزيز مستوى التنسيق الإعلامي بين الجانبين، سعياً إلى تقديم محتوى يثري تجربة القارئ ويترجم عمق العلاقات التاريخية بين الأشقاء العرب ووحدة الاهتمامات والقضايا المصيرية وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

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