لجنة في «الوطني» تعتمد خطة عمل مناقشة سياسة وزارة الداخلية

المصدر: دبي ـ البيان

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اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، وموضوع التصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: سارة محمد فلكناز مقرر اللجنة، الشيخ سعيد بن سرور الشرقي وسلطان بن يعقوب الزعابي.

وتناقش اللجنة موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات ضمن محورين هما: استراتيجية الوزارة في مكافحة انتشار المخدرات، والتنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة المخدرات، فيما تناقش موضوع التصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني وفق محوري: جهود وزارة الداخلية في التنسيق مع الجهات المعنية للتصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني، وخطط وبرامج ومبادرات الوزارة في تعزيز ورفع الوعي المجتمعي بشأن الاحتيال والابتزاز الإلكتروني.

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