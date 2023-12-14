«طرق دبي» تطلع على نظام الحجز الذكي بشرطة أبوظبي

المصدر: دبي - البيان

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اطلع وفد من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على أفضل ممارسات مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، وجهودها الريادية في تطبيق نظام الحجز الذكي للمركبات، ضمن جهود التنسيق والتعاون المشترك لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين.



واستقبل العقيد سهيل صياح المزروعي مدير إدارة مرور أبوظبي بالإنابة، بالوفد الزائر، برئاسة عبد الله شهاب الحمادي نائب مدير إدارة الخدمات الإدارية في الهيئة، وتم بحث تعزيز أوجه التعاون، وتبادل الخبرات التخصصية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



واستمع الوفد إلى شرح من الرائد بخيت فايل الراشدي مدير فرع حجز المركبات، عن الأنظمة والقوانين المعمول بها في إجراءات حجز المركبات في شرطة أبوظبي، وآلية تطبيق نظام الحجز الذكي للمركبات، ورحلة المتعامل للحصول على خدمة الحجز الذكي وفك الحجز، من بداية تقديم الخدمة عن طريق القنوات الإلكترونية، ولغاية انتهاء فترة الحجز.



كما تعرف إلى آلية تتبع المركبات المحجوزة، والحالات التي يتم بموجبها حجز المركبات، وطرق متابعتها في النظام، وجهود اللجنة الخاصة بالتصرف في هذه المركبات، وأنواع الأجهزة المستخدمة في تطبيق النظام.

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