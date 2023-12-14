معرض للأسر المنتجة في محاكم دبي

المصدر: دبي - البيان

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افتتح مجلس الجوهرة النسائي في محاكم دبي معرض الأسر المنتجة لتعزيز دور المرأة، ومشاركتها الفاعلة في المجتمع، وشهد المعرض مشاركة نشطة من الأسر المواطنة والحرفيات، بالإضافة إلى عضوات من مركز التراث وهيئة تنمية المجتمع وأعضاء المجلس النسائي، بحضور القاضي خالد المنصوري رئيس محكمة التنفيذ، وإبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ، ووفد من مركز دبي لرعاية النساء والأطفال.

وقالت جميلة الهاملي رئيس المجلس النسائي: «تجسد هذه المبادرة التعاون الفعّال بين المؤسسات لتعزيز القدرات الإبداعية لدى النساء، حيث شكل المعرض منصة حيوية لتبادل الخبرات والتعلم المتبادل، بالإضافة إلى عرض المنتجات وتسليط الضوء على مهارات النساء المشاركات».

وأضافت: «وعبر تكامل الفعاليات، تعزز المبادرة روح المجتمع والتضامن، وإن هذا النهج المتكامل يعزز دعم النساء في رحلتهن نحو التميز ويسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر».

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