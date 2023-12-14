قافلة «الإمارات نظيفة» تجمع 5.5 أطنان نفايات في عجمان

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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قالت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة، إن (قافلة الإمارات نظيفة)، التي انطلقت صباح أمس من عجمان، جمعت 5.5 أطنان نفايات، كما جمعت خلال الفترة الماضية 20.9 طناً، بمشاركة 575 متطوعاً، جمعوا النفايات من مساحة قدرها 21.5 كيلومتراً مربعاً، مبينة أنه على مر السنين، جمعت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، بالتعاون مع الجهات المختلفة، 1.63 مليون كغم من النفايات.

وبينت أن الحملة جاءت برعاية من وزارة التغير المناخي والبيئة، وبالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان حيث حطت قافلة الدورة الـ 22 من حملة «الإمارات نظيفة» لمجموعة عمل الإمارات للبيئة رحالها في منطقة التلة 2 في عجمان صباح أمس، مؤكدة على التأثير التراكمي للحملة منذ بدايتها في العام 2002، حيث سلطت الضوء على المقاييس الرئيسية، مثل إجمالي النفايات التي تم جمعها، والعدد الإجمالي للمتطوعين، والمساحة الواسعة المغطاة للتأكيد على المساهمات الكبيرة للبرنامج في حماية البيئة.

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